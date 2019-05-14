В Сеуле хотят до начала осени доставить продовольственную помощь в КНДР

В Сеуле считают нужным направить в КНДР продовольственную помощь до начала сентября, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

"Недавний доклад Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН показал, что период перед началом сбора урожая - с мая по сентябрь - это то время, когда нужно оказать помощь (Северной Корее - ИФ). И я думаю, что нам нужно до сентября направить помощь", - приводит агентство слова неназванного представителя ведомства.

Правительство Южной Кореи в настоящее время разрабатывает план по отправке продовольственной помощь в КНДР, которая столкнулась с проблемами нехватки продовольствия из-за санкций и нескольких лет неурожая, отмечает "Ренхап".

Ранее в ВПП ООН опубликовали доклад, в котором говорится, что в прошлом году в Северной Корее собрали рекордно низкий с 2008 года урожай. Согласно исследованию, около 10 млн людей в КНДР, что составляет 40% населения, испытывают острую нехватку еды.

В докладе указывается, что ситуация с продовольствием в этой стране может значительно ухудшится с мая по сентябрь, если не будет оказана необходимая гуманитарная помощь.

Перед тем, как направить помощь в КНДР, власти Южной Кореи проводят консультации относительно ее объема, а также - времени и способа отправки. Так, например, позже во вторник южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль планирует встретиться с представителями общественных организаций и религиозными деятелями Южной Кореи, чтобы обсудить с ними этот вопрос.

Накануне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в ходе визита в Сеул выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг нехватки продовольствия в Северной Корее и призвал международное сообщество к оказанию большей помощи этой стране.