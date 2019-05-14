Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9107 RUR   0.026 GBR   2.2028 TRY   0.2791

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.04 -0.62 Brent 70.23 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.05.2019 12:12

В Сеуле хотят до начала осени доставить продовольственную помощь в КНДР

В Сеуле считают нужным направить в КНДР продовольственную помощь до начала сентября, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

"Недавний доклад Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН показал, что период перед началом сбора урожая - с мая по сентябрь - это то время, когда нужно оказать помощь (Северной Корее - ИФ). И я думаю, что нам нужно до сентября направить помощь", - приводит агентство слова неназванного представителя ведомства.

Правительство Южной Кореи в настоящее время разрабатывает план по отправке продовольственной помощь в КНДР, которая столкнулась с проблемами нехватки продовольствия из-за санкций и нескольких лет неурожая, отмечает "Ренхап".

Ранее в ВПП ООН опубликовали доклад, в котором говорится, что в прошлом году в Северной Корее собрали рекордно низкий с 2008 года урожай. Согласно исследованию, около 10 млн людей в КНДР, что составляет 40% населения, испытывают острую нехватку еды.

В докладе указывается, что ситуация с продовольствием в этой стране может значительно ухудшится с мая по сентябрь, если не будет оказана необходимая гуманитарная помощь.

Перед тем, как направить помощь в КНДР, власти Южной Кореи проводят консультации относительно ее объема, а также - времени и способа отправки. Так, например, позже во вторник южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль планирует встретиться с представителями общественных организаций и религиозными деятелями Южной Кореи, чтобы обсудить с ними этот вопрос.

Накануне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в ходе визита в Сеул выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг нехватки продовольствия в Северной Корее и призвал международное сообщество к оказанию большей помощи этой стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Президент Южной Кореи призвал готовиться к новому межкорейскому саммиту Южнокорейский танкер задержан по подозрению в нарушении санкций ООН по КНДР Президент Южной Кореи уверен, что дипломатические усилия помогут достичь денуклеаризации Корейского полуострова Мун Чжэ Ин выступил за содействие диалогу между США и КНДР Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]