В Сеуле хотят до начала осени доставить продовольственную помощь в КНДР

В Сеуле считают нужным направить в КНДР продовольственную помощь до начала сентября, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.
"Недавний доклад Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН показал, что период перед началом сбора урожая - с мая по сентябрь - это то время, когда нужно оказать помощь (Северной Корее - ИФ). И я думаю, что нам нужно до сентября направить помощь", - приводит агентство слова неназванного представителя ведомства.
Правительство Южной Кореи в настоящее время разрабатывает план по отправке продовольственной помощь в КНДР, которая столкнулась с проблемами нехватки продовольствия из-за санкций и нескольких лет неурожая, отмечает "Ренхап".
Ранее в ВПП ООН опубликовали доклад, в котором говорится, что в прошлом году в Северной Корее собрали рекордно низкий с 2008 года урожай. Согласно исследованию, около 10 млн людей в КНДР, что составляет 40% населения, испытывают острую нехватку еды.
В докладе указывается, что ситуация с продовольствием в этой стране может значительно ухудшится с мая по сентябрь, если не будет оказана необходимая гуманитарная помощь.
Перед тем, как направить помощь в КНДР, власти Южной Кореи проводят консультации относительно ее объема, а также - времени и способа отправки. Так, например, позже во вторник южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль планирует встретиться с представителями общественных организаций и религиозными деятелями Южной Кореи, чтобы обсудить с ними этот вопрос.
Накануне исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли в ходе визита в Сеул выразил серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг нехватки продовольствия в Северной Корее и призвал международное сообщество к оказанию большей помощи этой стране.
Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Акции "ЛУКОЙЛа" обновили минимум с конца января после понижения их веса в MSCI Russia
В Тегеране назвали спекуляциями утверждения насчет якобы выдвинутых Ираном условий по экспорту нефти, чтобы остаться в СВПД
Китай со вторника снизил розничные цены на бензин и дизтопливо
Даниэле Де Росси по окончании сезона уйдет из "Ромы", за которую играл 18 лет
Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами
Звонки в WhatsApp использовались для установки программ-шпионов - СМИ
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в нефтеперерабатывающем заводе Star и нефтехимическом комплексе Petkim
Ускорьте свои дела с "Быстрыми" микро кредитами "AccessBank"-a!
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР