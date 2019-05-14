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СНГ 14.05.2019 12:40

В ЕС сообщили о завершении переговоров с Беларусью по упрощению визового режима

Основные переговоры Евросоюза с Беларусью по пакетным соглашениям о реадмиссии и упрощении визового режима завершены, стороны ищут время и место для подписания, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханесс Хан.

"Все основные переговоры завершены, и мы сейчас буквально ищем время и место для его (пакета соглашений) подписания", - сказал Хан в сюжете белорусского телеканала ОНТ, комментируя ситуацию с обсуждением соглашений.

Подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью позволит снизить стоимость виз для белорусов в ЕС до 35 евро с 65 евро.

Между тем еврокомиссар констатировал, что базовое соглашение о приоритетах сотрудничества Беларуси и ЕС стороны пока не могут подписать из-за позиции Литвы. Он пояснил, что Литва блокирует переговоры по соглашению, ссылаясь на свою позицию по поводу строительства Белорусской АЭС.

"Сейчас мы обсуждаем это со странами-партнерами, как решить эту проблему, которая возникла между Литвой и Беларусью. Но мы также понимаем, что приоритеты партнерства - это то, что интересует всех, и я надеюсь, что общее решение будет найдено. Мы работаем над этим", - добавил Хан.

Как сообщалось, 13-14 мая в Брюсселе проходит саммит Европейского союза и шести стран-партнеров - Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларуси и Молдова, которые отмечают 10-летие "Восточного партнерства".

Белорусскую делегацию на саммите "Восточного партнерства" возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей. Ранее Макей отмечал, что Минск рассчитывает на подписание соглашений с ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима до конца текущего года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ВИЗЫ, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]