Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов планируют посетить 23-ю международную выставку "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019", которая пройдет в Ташкенте 15-17 мая, сообщил первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на пресс-конференции во вторник.
"Намечается участие высоких гостей. Это генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, президент компании SOCAR (Азербайджан) Ровнаг Абдуллаев и другие", - сказал Ж.Мирзамахмудов.
По его данным, в эти дни в Ташкенте также пройдут 14-я международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии - Power Uzbekistan 2019" и международная энергетическая конференция Узбекистана.
По словам Ж.Мирзамахмудова, в этих форумах ожидается участие представителей более чем 30 стран.
"Впервые будет организована международная энергетическая конференция, в рамках которой особая тематика будет посвящена атомной энергетике", - отметил представитель Минэнерго Узбекистана.
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