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ТЭК 14.05.2019 11:33

Гендиректора "Росатома" и главу "ЛУКОЙЛа" ждут на энергетическом форуме в Узбекистане - Минэнерго

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов планируют посетить 23-ю международную выставку "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019", которая пройдет в Ташкенте 15-17 мая, сообщил первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на пресс-конференции во вторник.

"Намечается участие высоких гостей. Это генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, президент компании SOCAR (Азербайджан) Ровнаг Абдуллаев и другие", - сказал Ж.Мирзамахмудов.

По его данным, в эти дни в Ташкенте также пройдут 14-я международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии - Power Uzbekistan 2019" и международная энергетическая конференция Узбекистана.

По словам Ж.Мирзамахмудова, в этих форумах ожидается участие представителей более чем 30 стран.

"Впервые будет организована международная энергетическая конференция, в рамках которой особая тематика будет посвящена атомной энергетике", - отметил представитель Минэнерго Узбекистана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]