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Экология 14.05.2019 11:34

Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами

ООО «Tehlukeli Tullantilar» (Опасные отходы) при Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана привлекло компанию ООО "CASPIAN-STR" в качестве оператора по управлению опасными отходами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЭПР.

«ООО CASPIAN-STR привлечено сроком на 2 года в качестве оператора по управлению опасными отходами в Национальном центре управления опасными отходами. Данная компания стала победителем соответствующего тендера, проведенного «Tehlukeli Tullantilar». Контракт между сторонами подписан 13 мая 2019 года», - сообщили в министерстве.

По данным Минэкологии, стоимость контракта составляет 1 млн 777 тыс. 997,3 маната.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОТХОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ОПЕРАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]