Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами

ООО «Tehlukeli Tullantilar» (Опасные отходы) при Минэкологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана привлекло компанию ООО "CASPIAN-STR" в качестве оператора по управлению опасными отходами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЭПР.

«ООО CASPIAN-STR привлечено сроком на 2 года в качестве оператора по управлению опасными отходами в Национальном центре управления опасными отходами. Данная компания стала победителем соответствующего тендера, проведенного «Tehlukeli Tullantilar». Контракт между сторонами подписан 13 мая 2019 года», - сообщили в министерстве.

По данным Минэкологии, стоимость контракта составляет 1 млн 777 тыс. 997,3 маната.

Н.Аббасова