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Транспорт и связь 14.05.2019 11:35

Инвестиции в строительство контейнерного терминала в порту Оля оцениваются в 75 млрд руб

Инвестиции в строительство контейнерного порта на территории планируемой портовой особой экономической зоны, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей, говорится в справке, распространенной пресс-службой Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Ахтубинск.

"Общая сумма инвестиций по проекту - свыше 75 млрд рублей, из них затраты частного инвестора 13,9 млрд рублей - на строительство частного порта", - говорится в документе.

Правительство Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства контейнерного порта в Лиманском районе Астраханской области.

В числе основных задач инвестпроекта - обеспечение создания инфраструктуры планируемой портовой особой экономической зоны на территории, прилегающей к морскому порту Оля, увеличение грузопотока по международному транспортному коридору "Север-Юг". В рамках проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ПЛК "Каспий" зарегистрировано 15 апреля, бенефициаром компании является экс-глава "Европейской подшипниковой корпорации" Олег Савченко.

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Тэги: РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, ПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]