Инвестиции в строительство контейнерного терминала в порту Оля оцениваются в 75 млрд руб

Инвестиции в строительство контейнерного порта на территории планируемой портовой особой экономической зоны, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей, говорится в справке, распространенной пресс-службой Кремля к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Ахтубинск.

"Общая сумма инвестиций по проекту - свыше 75 млрд рублей, из них затраты частного инвестора 13,9 млрд рублей - на строительство частного порта", - говорится в документе.

Правительство Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключили соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства контейнерного порта в Лиманском районе Астраханской области.

В числе основных задач инвестпроекта - обеспечение создания инфраструктуры планируемой портовой особой экономической зоны на территории, прилегающей к морскому порту Оля, увеличение грузопотока по международному транспортному коридору "Север-Юг". В рамках проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ПЛК "Каспий" зарегистрировано 15 апреля, бенефициаром компании является экс-глава "Европейской подшипниковой корпорации" Олег Савченко.