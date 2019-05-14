Азербайджан в январе-апреле увеличил промпроизводство на 2,2%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-апреле 2019 года составил 15,5 млрд манатов, что на 2,2% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в январе-апреле составил 15,5%.

В январе-апреле 2019 года 69,7% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 25,1% - перерабатывающую, 4,6% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,6% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за январь-апрель 2019 года рост зафиксирован в производстве продукции деревообработки и изделий из дерева (81,7%), прицепов и полуприцепов (76,7%), напитков (57,1%), продукции фармацевтической промышленности (54,2%), мебели (50,7%), продукции текстильной промышленности (48,1%), в установке и ремонте машин и оборудования (43,6%), бумаги и картона (33,1%), химпродукции (31,2%), изделий из резины и пластмассы (28,7%), продукции пищевой промышленности (21,8%), табачной продукции (21,1%), в производстве машин и оборудования (12,1%), одежды (10,2%), полиграфической продукции (7,4%), стройматериалов (5%), готовой металлической продукции (4,8%), электрооборудования (2,6%).

Спад за отчетный период имел место в производстве прочих транспортных средств (4,2%), компьютеров, электроники и оптической продукции (14,2%), продукции металлургической промышленности (16,7%), кожи, кожаных изделий и обуви (29,5%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в январе-апреле 2019 года рост составил 2,1%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – 9,4%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2018 году составил 47,7 млрд манатов, что на 1,5% больше показателя 2017 года.

Н.Аббасова