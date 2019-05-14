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14.05.2019 12:00

Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в нефтеперерабатывающем заводе Star и нефтехимическом комплексе Petkim

Шесть студентов Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) будут работать на предприятии SOCAR Турция. По словам ректора БВШН Эльмара Гасымова на сегодняшний день на нефтеперерабатывающем заводе Star и в нефтехимическомкомплексе Petkim предусматривается шесть рабочих мест. В результате процесса отбора, проведенного SOCAR Турция, 6 студентов БВШН обучающиеся по специальностям химическая инженерия и инженерия по автоматизации процессов, получили право на работу на нефтеперерабатывающем заводе «Star» и нефтехимического комплекса «Petkim». Ректор БВШН отметил, что основной стратегией высшей школы является подготовка для компаний специалистов, обладающих опытом работы на производстве и практическими навыками. Одновременно, он заметил, что устройство на работу студентов, все еще находящихся на стадии обучения, является еще одним подтверждением лозунга БВШН: «Не мы ищем работу, а работа ищет нас». Эльмар Гасымов также напомнил, что около 30 выпускников БВШН уже работают на предприятиях «Star» и «Petkim». «Star» и «Petkim» являются самыми крупными в плане инвестирования предприятиями SOCAR Турция.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]