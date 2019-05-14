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Спорт 14.05.2019 12:10

Даниэле Де Росси по окончании сезона уйдет из "Ромы", за которую играл 18 лет

Полузащитник Даниэле Де Росси покидает "Рому", сообщила пресс-служба итальянского футбольного клуба.

"Клуб подтверждает, что 18-летняя игровая карьера Даниэле Де Росси в клубе закончится по окончании текущего сезона", - говорится в сообщении.

35-летний футболист не планирует завершать профессиональную карьеру и будет выступать за другой клуб.

Де Росси - воспитанник академии "Ромы", в 2001 году он дебютировал в основном составе римлян, за который сыграл 615 матчей, в которых забил 63 гола во всех турнирах. Он носил капитанскую повязку после ухода другой легенды клуба Франческо Тотти в 2017 году. В составе "Ромы" Де Росси дважды выигрывал Кубок Италии и один раз - Суперкубок Италии.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФУТБОЛИСТ, "РОМА", УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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