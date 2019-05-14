Макфол предостерег администрацию Трампа от превентивной войны с Ираном

Бывший специальный помощник президента США по национальной безопасности Майкл Макфол назвал сумасшествием планы Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием.

"Это сумасшествие. Абсолютное сумасшествие. Если сейчас пойти войной на Иран, это никоим образом не продвинет американские национальные интересы", - написал Макфол во вторник в своем микроблоге в Твиттере.

"Неужели опять превентивная война? Неужели Ирак ничему не научил?", - заметил Макфол, который занимал пост специального помощника при президенте Бараке Обаме, а сейчас является профессором Стэнфордского университета.

Политолог, который ранее также был послом США в РФ (2012-2014гг), полагает, что конгрессу следовало бы плотно заняться этими предубеждениями нынешней американской администрации.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на чиновников администрации, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в минувший четверг встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, который предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием.

Новый план не предусматривает сухопутного вторжения в Иран.

Собеседники газеты подчеркнули, что численность военнослужащих, обозначенная в плане, шокировала некоторых присутствующих.

Издание уточняет, что примерно такое же количество военных участвовало во вторжении в Ирак в 2003 году.

Источники также отметили, что обновленный план был подготовлен под воздействием сторонников жесткой линии в отношении Ирана во главе с советником по нацбезопасности США Джоном Болтоном.