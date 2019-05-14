Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9107 RUR   0.026 GBR   2.2028 TRY   0.2791

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.04 -0.62 Brent 70.23 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 14.05.2019 13:01

Парламент Украины сможет приступить к рассмотрению постановления об инаугурации президента не ранее 16 мая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на плановом заседании в среду, сообщил и.о.главы комитета Павел Пинзеник.

"Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, в среду, как это запланировано по плану нашей работы. К тому времени, я надеюсь, нам поступят последние два постановления, которые зарегистрированы. Надеюсь, что по состоянию на завтра они будут последними. И мы сможем рассмотреть их все и дать вывод в пределах ведения нашего комитета", - сказал Пинзеник журналистам во вторник в кулуарах парламента.

Он отметил, что регламентный комитет рассматривает законопроекты и проекты постановлений на предмет их соответствия требованиям регламента при их оформлении и регистрации.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Пинзеник уточнил, что комитет не может рекомендовать парламенту поддержать какой-либо из проектов постановлений.

Заседание комитета в среду, 15 мая, назначено на вторую половину дня. Следовательно, Верховная Рада сможет рассмотреть эти проекты постановлений не ранее 16 мая.

Кроме того, Пинзеник сообщил, что на внеочередном заседании во вторник регламентный комитет рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о языке и "зелёном тарифе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РАДА, ИНАУГУРАЦИЯ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский запустил в Фейсбуке опрос о досрочном роспуске Рады Рада приняла рамочный закон о национальной безопасности Украины Украинская Рада отказалась отменить итоги голосования за принятый закон по Донбассу Верховная Рада Украины утвердила закон о предотвращении домашнего насилия Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет страны на 2018 г Парламент Украины рассматривает законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]