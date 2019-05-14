Парламент Украины сможет приступить к рассмотрению постановления об инаугурации президента не ранее 16 мая

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента рассмотрит проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента на плановом заседании в среду, сообщил и.о.главы комитета Павел Пинзеник.

"Я буду предлагать комитету провести очередное заседание комитета завтра, в среду, как это запланировано по плану нашей работы. К тому времени, я надеюсь, нам поступят последние два постановления, которые зарегистрированы. Надеюсь, что по состоянию на завтра они будут последними. И мы сможем рассмотреть их все и дать вывод в пределах ведения нашего комитета", - сказал Пинзеник журналистам во вторник в кулуарах парламента.

Он отметил, что регламентный комитет рассматривает законопроекты и проекты постановлений на предмет их соответствия требованиям регламента при их оформлении и регистрации.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Пинзеник уточнил, что комитет не может рекомендовать парламенту поддержать какой-либо из проектов постановлений.

Заседание комитета в среду, 15 мая, назначено на вторую половину дня. Следовательно, Верховная Рада сможет рассмотреть эти проекты постановлений не ранее 16 мая.

Кроме того, Пинзеник сообщил, что на внеочередном заседании во вторник регламентный комитет рассмотрит проекты постановлений, которые блокируют подписание законов о языке и "зелёном тарифе".