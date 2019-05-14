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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:18

Помпео заявляет о готовности искать решение спорных вопросов на переговорах в РФ

Госсекретарь США Майк Помпео в преддверии переговоров с российским руководством в Сочи сообщил о готовности искать решение проблем в случаях, когда позиции США и РФ не совпадают.

"На моих переговорах в России речь пойдет о ряде важных тем. По некоторым темам мы можем прийти к согласию, по другим - нет. Но мы должны искать выход из проблемных ситуаций в тех случаях, когда это соответствует национальным интересам", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин во вторник примет в Сочи госсекретаря США Майка Помпео, который посетит РФ с визитом и проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОМПЕО, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]