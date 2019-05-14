Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает во вторник газета "Едиот ахронот".
В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве международного музыкального конкурса "Евровидение".
"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину (со дня открытия посольства США в Иерусалиме - ИФ), которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и Днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая - ИФ)", - говорится в сообщении посольства США.
В нем указывается, что американские граждане должны "проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и предпринимать меры безопасности".
Во вторник в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение". На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии. Шоу начнется с выступления победительницы прошлого года - израильской певицы Нетты Барзилай.
В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и затем реализовал его. Церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая 2018 года. У палестинцев это решение вызвало резкую критику, а в день переноса посольства на границе сектора Газа прошли массовые протесты.
Ожидается, что во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии, приуроченной к годовщине открытия посольства США в Иерусалиме.
Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Акции "ЛУКОЙЛа" обновили минимум с конца января после понижения их веса в MSCI Russia
В Тегеране назвали спекуляциями утверждения насчет якобы выдвинутых Ираном условий по экспорту нефти, чтобы остаться в СВПД
Китай со вторника снизил розничные цены на бензин и дизтопливо
Даниэле Де Росси по окончании сезона уйдет из "Ромы", за которую играл 18 лет
Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами
Звонки в WhatsApp использовались для установки программ-шпионов - СМИ
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в нефтеперерабатывающем заводе Star и нефтехимическом комплексе Petkim
Ускорьте свои дела с "Быстрыми" микро кредитами "AccessBank"-a!
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР