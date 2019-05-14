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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:30

Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле, где проходит "Евровидение"

Посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов, сообщает во вторник газета "Едиот ахронот".

В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве международного музыкального конкурса "Евровидение".

"Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину (со дня открытия посольства США в Иерусалиме - ИФ), которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и Днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая - ИФ)", - говорится в сообщении посольства США.

В нем указывается, что американские граждане должны "проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и предпринимать меры безопасности".

Во вторник в Тель-Авиве пройдет первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение". На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии. Шоу начнется с выступления победительницы прошлого года - израильской певицы Нетты Барзилай.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести посольство Израиля из Тель-Авива в Иерусалим и затем реализовал его. Церемония открытия посольства США в Иерусалиме состоялась 14 мая 2018 года. У палестинцев это решение вызвало резкую критику, а в день переноса посольства на границе сектора Газа прошли массовые протесты.

Ожидается, что во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху примет участие в церемонии, приуроченной к годовщине открытия посольства США в Иерусалиме.

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Тэги: США, ИЕРУСАЛИМ, ТЕРАКТЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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