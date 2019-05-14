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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:46

Суд в США обязал Bayer выплатить более $2 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд присяжных в Калифорнии обязал германский химический и фармацевтический концерн Bayer выплатить свыше $2 млрд американской супружеской паре по делу о гербициде Roundup.

По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом американской компанией Monsanto (которую Bayer приобрела в прошлом году) средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания. Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность, сообщает Deutsche Welle.

Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer.

Как и в двух предыдущих случаях, адвокаты концерна намерены подать апелляцию, настаивая на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. В настоящее время в США в суды поданы 13,4 тыс. исков против Monsanto.

Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Ряд регуляторов Евросоюза также сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.

Глифосат широко используется в том числе и в России как средство борьбы с сорняками.

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Тэги: США, ХИМКОМПАНИИ, ГЕРБИЦИД, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]