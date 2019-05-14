Суд в США обязал Bayer выплатить более $2 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд присяжных в Калифорнии обязал германский химический и фармацевтический концерн Bayer выплатить свыше $2 млрд американской супружеской паре по делу о гербициде Roundup.
По утверждению истцов, глифосат, содержащийся в производимом американской компанией Monsanto (которую Bayer приобрела в прошлом году) средстве для уничтожения сорняков, способствовал развитию у них онкологического заболевания. Обвинение также старалось убедить присяжных, что Monsanto манипулировала данными исследований, желая скрыть потенциальную опасность, сообщает Deutsche Welle.
Это уже третий процесс из-за глифосата, который проигрывает Bayer.
Как и в двух предыдущих случаях, адвокаты концерна намерены подать апелляцию, настаивая на том, что продукция Monsanto не могла наносить вред человеческому здоровью, а сам глифосат совершенно безопасен. В настоящее время в США в суды поданы 13,4 тыс. исков против Monsanto.
Единого мнения по поводу последствий использования глифосата, самого распространенного элемента в гербицидах, не существует. Международное агентство по исследованию рака считает это вещество "вероятно канцерогенным", тогда как Агентство по охране окружающей среды (EPA) США утверждает, что глифосат безопасен при осторожном использовании. Ряд регуляторов Евросоюза также сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.
Глифосат широко используется в том числе и в России как средство борьбы с сорняками.
Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Акции "ЛУКОЙЛа" обновили минимум с конца января после понижения их веса в MSCI Russia
В Тегеране назвали спекуляциями утверждения насчет якобы выдвинутых Ираном условий по экспорту нефти, чтобы остаться в СВПД
Китай со вторника снизил розничные цены на бензин и дизтопливо
Даниэле Де Росси по окончании сезона уйдет из "Ромы", за которую играл 18 лет
Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами
Звонки в WhatsApp использовались для установки программ-шпионов - СМИ
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в нефтеперерабатывающем заводе Star и нефтехимическом комплексе Petkim
Ускорьте свои дела с "Быстрыми" микро кредитами "AccessBank"-a!
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР