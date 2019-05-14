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Дальнее зарубежье 14.05.2019 12:41

ЕС не понуждает своих восточных партнеров к выбору между Евросоюзом и другими - Юнкер

Европейский союз не обязывает никого из государств, участвующих в "Восточном партнерстве", выбирать между ЕС и другими партнерами, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Хочу очень ясно сказать, что мы не требуем от армян и других выбирать между Европейским союзом и другими важными партнерами на Европейском континенте", - подчеркнул Ж.-К.Юнкер, открывая во вторник в Брюсселе конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию проекта ЕС "Восточное партнерство".

"История историей, будущее будущим. Это свободный выбор соответствующих стран делать то, что они понимают как лучшее решение для них", - добавил глава Еврокомиссии.

В качестве примера для своего утверждения он привел подготовку "усиленного глобального соглашения" ЕС и Армении, которая входит в Евразийский экономический союз. Это соглашение Ж.-К.Юнкер назвал "новым этапом в наших отношениях с нашими армянскими друзьями".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРЫ, ВЫБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]