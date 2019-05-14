Испания отзывает свой фрегат, который сопровождал направляющийся к Ирану авианосец США - газета

Министерство обороны Испании приказало фрегату ВМС Испании "Мендесу Нуньесу" покинуть ударную авианосную группу США, идущую в Персидский залив, сообщает во вторник газета "Паис".
Соответствующий приказ отдала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
"Паис" не поясняет, почему в Испании пошли на такой шаг. Однако автор статьи предполагает, что "Испания не хочет оказаться втянутой вопреки своей воле в конфликт с Ираном".
Авианосная группа уже преодолела Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря. Теперь направляется к Ормузскому проливу, чтобы затем зайти в Персидский залив.
Изначально фрегат "Мендес Нуньес" с 215 моряками на борту вошел в ударную авианосную группу американских кораблей в рамках инициативы по улучшению оперативно-тактического взаимодействия, отмечает газета. Совместная операция должна была продлиться с конца апреля по 31 октября 2019 года. В октябре испанский корабль, как планировалось, должен был прибыть в порт Сан-Диего в Калифорнии, пройдя вместе с американскими кораблями через Средиземное море, Красное море, Индийский океан, Южно-Китайское море и Тихий океан.
"Мендес Нуньес" был единственным не принадлежащим США кораблем в группе. Также, в ударную авианосную группу, возглавляемую авианосцем "Авраамом Линкольном", вошли ракетный крейсер, три эсминца, судно тылового обеспечения, а также подводная лодка.
Такое решение Испании означает, пишет газета, что теперь "Мендес Нуньес" останется в Ближневосточном регионе, но не будет заходить в Персидский залив. Корабль вновь присоединится к американской группе позже - если она вернется к запланированному маршруту, отмечает "Паис". Затем, из Калифорнии фрегат вернется в Испанию, таким образом совершив кругосветное путешествие.
Решение США направить ударную авиационную группу в Персидский залив связано с растущей напряженностью между Вашингтоном и Тегераном. Роблес во время визита на авиабазу Морон-де-ла-Фронтера в Севилье, где базируются американские войска, 8 мая подтвердила, что Испания по всем вопросам, связанным с Ираном, придерживается общей позиции с ЕС. В вопросе Ирана ЕС занимает более мягкую позицию, чем США, заявляя о недопустимости эскалации в регионе.
Как сообщалось, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн".
Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".
В минувший вторник американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе.
По словам источников, озабоченность этим размещением ракет стала одной из причин для принятия США решения направить в регион авианосную ударную группу и бомбардировщики B-52H. В Пентагоне также полагают, что действия Ирана могут угрожать не только вооруженным силам США в регионе, но и их союзникам - Саудовской Аравии, Катару и Бахрейну.
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