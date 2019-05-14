Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе - СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил ситуацию в Идлибе, сообщает агентство "Анадолу" во вторник со ссылкой на Минобороны Турции.
"Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили меры по снижению напряженности в регионе и последние события в Идлибе", - сообщает агентство.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в сирийском Идлибе. В разговоре турецкий президент указал на нарушение режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе сирийскими правительственными войсками. Эрдоган указал, что напряженность в Идлибе создает риск для формирования сирийского конституционного комитета, а также для политического процесса в Сирии в целом. Путин и Эрдоган в разговоре подтвердили приверженность сочинскому соглашению, сообщают турецкие СМИ.
Сирийские правительственные силы в настоящее время готовятся к наступлению на зону деэскалации Идлиб, сообщали ранее СМИ.
По данным агентства "Анадолу", сирийская армия при поддержке российских ВКС на протяжении всей прошлой недели вела наступление на юге зоны деэскалации и в настоящее время приближаются к административной границе провинции Идлиб.
Великобритания, Германия и Британия выражали обеспокоенность в связи с обострением ситуации в районе сирийского города Идлиб на фоне обстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников, а также участившихся нападений боевиков террористической группировки "Тахрир аш-Шам" .
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