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Регион 14.05.2019 14:18

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе - СМИ

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил ситуацию в Идлибе, сообщает агентство "Анадолу" во вторник со ссылкой на Минобороны Турции.

"Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили меры по снижению напряженности в регионе и последние события в Идлибе", - сообщает агентство.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что телефонный разговор провели президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию в сирийском Идлибе. В разговоре турецкий президент указал на нарушение режиме прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе сирийскими правительственными войсками. Эрдоган указал, что напряженность в Идлибе создает риск для формирования сирийского конституционного комитета, а также для политического процесса в Сирии в целом. Путин и Эрдоган в разговоре подтвердили приверженность сочинскому соглашению, сообщают турецкие СМИ.

Сирийские правительственные силы в настоящее время готовятся к наступлению на зону деэскалации Идлиб, сообщали ранее СМИ.

По данным агентства "Анадолу", сирийская армия при поддержке российских ВКС на протяжении всей прошлой недели вела наступление на юге зоны деэскалации и в настоящее время приближаются к административной границе провинции Идлиб.

Великобритания, Германия и Британия выражали обеспокоенность в связи с обострением ситуации в районе сирийского города Идлиб на фоне обстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников, а также участившихся нападений боевиков террористической группировки "Тахрир аш-Шам" .

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]