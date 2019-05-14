Ситуация с транзитом газа в Европу через Украину остается непредсказуемой, но рынок готов

Ситуация с продолжением контракта на транзит российского газа в Европу через Украину после 2019 года остается непредсказуемой, заявили представители европейских энергетических организаций в ходе конференции Flame.
Как заявил Янеш Копач (Janec Kopac), директор Energy Community Secretariat (международная организация, созданная Евросоюзом и рядом южно-восточных стран, в частности, Украиной) ситуация является "непредсказуемой, нелогичной", а стороны - "Газпром" и "Нафтогаз Украины" - "тяжело работают над тем, чтобы не найти решения".
В свою очередь Уолтер Больтц (Walter Boltz), член совета директоров ACER (Европейское агентство по сотрудничеству органов регулирования энергетики) сказал, что ситуация с достижением договоренностей о продолжении транзита "не выглядит многообещающей".
"Думаю, что в конце концов, какое-то решение будет найдено до конца года", - сказал он, отметив, что скорее всего, это будет уже в январе 2020 года.
Однако глава по коммерции в RWE Андре Страке (Andrew Stracke) считает, что рынок не ожидает прекращения транзита.
"Если вы посмотрите на спред между ценами в IV квартале 2019 года, когда транзит еще будет, и ценами в I квартале 2020 года, когда ситуация с транзитом не ясна, вы увидите, что он небольшой - это означает, что рынок не ожидает реальных проблем", - сказал он "Интерфаксу".
"Но даже если российский газ не придет (по украинскому коридору - ИФ), запасы в подземных хранилищах выше, к концу сентября они будут заполнены "под завязку". Но рынок не ожидает проблем - в Европе очень много газа как трубного, так и СПГ, в том числе из России", - добавил А.Страке.
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