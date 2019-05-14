Путин утвердил доктрину энергобезопасности России

Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности страны.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отражены официальные взгляды на обеспечение энергетической безопасности России.

Кроме того, в документе конкретизируются и развиваются положения стратегии национальной безопасности РФ, экономической безопасности страны до 2030 года, стратегии научно-технологического развития, основ госполитики в области промышленной безопасности до 2025 года, а также других документов стратегического планирования в сфере обеспечения нацбезопасности.