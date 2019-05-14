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ТЭК 14.05.2019 13:02

Путин утвердил доктрину энергобезопасности России

Президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину энергетической безопасности страны.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отражены официальные взгляды на обеспечение энергетической безопасности России.

Кроме того, в документе конкретизируются и развиваются положения стратегии национальной безопасности РФ, экономической безопасности страны до 2030 года, стратегии научно-технологического развития, основ госполитики в области промышленной безопасности до 2025 года, а также других документов стратегического планирования в сфере обеспечения нацбезопасности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОКТРИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]