Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан

Заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев подтвердил проведение в Брюсселе короткой беседы между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Беседа состоялась на полях саммита программы «Восточное партнерство».
«Да, состоялась короткая беседа между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Он также коснулся позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Основной причиной нерешенности конфликта является оккупационная политика Армении. Когда Армения положит конец оккупации (азербайджанских территорий – ИФ), тогда и будет урегулирован конфликт, обеспечен мир»,- заявил завотделом.
Х.Гаджиев подчеркнул, что «переговорный процесс имеет двух участников – это Армения и Азербайджан». «Для урегулирования конфликта Армении нужно просто вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана»,- добавил он.
Ранее во вторник Н.Пашинян заявил, что главным препятствием нерешенности карабахского урегулирования является позиция Баку, которая заключается в нежелании вести переговоры с Нагорным Карабахом. При этом армянский лидер выразил уверенность, что переговоры продолжатся.
Ф.Исазаде
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