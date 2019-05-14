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Карабахский конфликт 14.05.2019 13:03

Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан

Заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев подтвердил проведение в Брюсселе короткой беседы между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Беседа состоялась на полях саммита программы «Восточное партнерство».

«Да, состоялась короткая беседа между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении», - сказал Х.Гаджиев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он также коснулся позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Основной причиной нерешенности конфликта является оккупационная политика Армении. Когда Армения положит конец оккупации (азербайджанских территорий – ИФ), тогда и будет урегулирован конфликт, обеспечен мир»,- заявил завотделом.

Х.Гаджиев подчеркнул, что «переговорный процесс имеет двух участников – это Армения и Азербайджан». «Для урегулирования конфликта Армении нужно просто вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана»,- добавил он.

Ранее во вторник Н.Пашинян заявил, что главным препятствием нерешенности карабахского урегулирования является позиция Баку, которая заключается в нежелании вести переговоры с Нагорным Карабахом. При этом армянский лидер выразил уверенность, что переговоры продолжатся.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]