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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:07

Восточным партнерам ЕС необходимо активнее бороться с коррупцией - Юнкер

В странах "Восточного партнерства" назрела необходимость срочных реформ, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Нужно сделать все, чтобы положить конец этому недостатку (коррупции - ИФ), которому больше не должно быть места в наших современных обществах", - сказал глава Еврокомиссии, открывая во вторник в Брюсселе конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию проекта ЕС "Восточное партнерство".

"Это позволит нам сблизиться еще больше, потому что уважение наших ценностей является важным измерением наших взаимоотношений", - отметил Юнкер.

Он призвал внедрять "силу права".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРЫ, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]