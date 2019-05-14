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АПК 14.05.2019 13:09

Азербайджан закупит в Гонконге дроны для использования в сельском хозяйстве

Азербайджан с лета 2019 года начнет использовать дроны для определения состояния сельскохозяйственных угодий, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник протокола министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.

«Пока министерство закупило только один пилотный дрон. В ближайшее же время число этих дронов будет увеличено до 10-15 единиц. Дроны будут переданы Институту растениеводства при Минсельхозе, и по заказу фермеров специалисты будут выезжать на место и проводить необходимые исследования», - сказал Т.Гафарбейли.

По его словам, дроны необходимы для проведения съемок в труднодоступных местах сельскохозяйственных угодий. Они могут определять, насколько правильно проводится орошение, определять состояние почвы и выявлять сорняковые растения.

«В целом, дроны обладают 10 функциями и они произведены в Гонконге», - добавил он.

Т.Гафарбейли также отметил, что для закупки таких дронов необходимо разрешение 4 государственных структур: Служба госбезопасности, Министерства обороны, Государственной пограничной службы и Особой государственной службы охраны.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АПК, ДРОНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]