Азербайджан закупит в Гонконге дроны для использования в сельском хозяйстве

Азербайджан с лета 2019 года начнет использовать дроны для определения состояния сельскохозяйственных угодий, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» начальник протокола министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли.
«Пока министерство закупило только один пилотный дрон. В ближайшее же время число этих дронов будет увеличено до 10-15 единиц. Дроны будут переданы Институту растениеводства при Минсельхозе, и по заказу фермеров специалисты будут выезжать на место и проводить необходимые исследования», - сказал Т.Гафарбейли.
По его словам, дроны необходимы для проведения съемок в труднодоступных местах сельскохозяйственных угодий. Они могут определять, насколько правильно проводится орошение, определять состояние почвы и выявлять сорняковые растения.
«В целом, дроны обладают 10 функциями и они произведены в Гонконге», - добавил он.
Т.Гафарбейли также отметил, что для закупки таких дронов необходимо разрешение 4 государственных структур: Служба госбезопасности, Министерства обороны, Государственной пограничной службы и Особой государственной службы охраны.
Б.Рустамбеков
Гаджиев отвечает Пашиняну: Сторонами карабахского конфликта являются Армения и Азербайджан
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 24 нарушения - Минобороны Азербайджана
Даниэле Де Росси по окончании сезона уйдет из "Ромы", за которую играл 18 лет
Структура Минэкологии Азербайджана направит около 2 млн манатов на услуги оператора по управлению опасными отходами
Звонки в WhatsApp использовались для установки программ-шпионов - СМИ
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Идлибе - СМИ
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном
Испания отзывает свой фрегат, который сопровождал направляющийся к Ирану авианосец США - газета
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Студенты Бакинской Высшей Школы Нефти будут работать в нефтеперерабатывающем заводе Star и нефтехимическом комплексе Petkim
Ускорьте свои дела с "Быстрыми" микро кредитами "AccessBank"-a!
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР