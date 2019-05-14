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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:14

Танкеры, подвергшиеся атакам у берегов ОАЭ, практически не повреждены - СМИ

Все четыре танкера, против которых, согласно заявлению саудовской стороны, была совершена диверсия, не получили практически никаких повреждений, передает агентство Associated Press со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые снимки.

На фотографиях видно, что судам не нанесен значительный видимый ущерб.

Собеседник агентства в Вашингтоне, знакомый с этой темой, отметил, что, вероятно, организаторы диверсии могли использовать взрывные устройства, чтобы попытаться пробить пробоины в корпусах танкеров.

12 мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ОАЭ, ТАНКЕРЫ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]