Танкеры, подвергшиеся атакам у берегов ОАЭ, практически не повреждены - СМИ

Все четыре танкера, против которых, согласно заявлению саудовской стороны, была совершена диверсия, не получили практически никаких повреждений, передает агентство Associated Press со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении спутниковые снимки.
На фотографиях видно, что судам не нанесен значительный видимый ущерб.
Собеседник агентства в Вашингтоне, знакомый с этой темой, отметил, что, вероятно, организаторы диверсии могли использовать взрывные устройства, чтобы попытаться пробить пробоины в корпусах танкеров.
12 мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию.
Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.
Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.
На фоне этих событий США опубликовали предупреждение о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.
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