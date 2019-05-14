АБР намерен инвестировать не менее $3 млрд в строительство порта и СЭЗ в Грузии

Азиатский банк развития (АБР) планирует минимум на $3 млрд профинансировать проекты, связанные со строительством на черноморском побережье Грузии глубоководного порта в Анаклиа и созданием там свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщил генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии Вернер Липак в интервью грузинскому "Интерпрессньюс".
"Анаклиа не только порт, это целый город, индустральный кластер, это целая экономика, которая должна развиваться. Мы предполагаем инвестировать в это как минимум $3 млрд. Мы хотим участвовать в этом проекте и сотрудничать с частным сектором,"- сказал Липак.
По его словам, этот проект, осуществляемый грузино-американским консорциумом JSC Anaklia Development, является для Грузии "воротами в мир", поэтому банк будет поддерживать его развитие, в том числе оказывать техническую поддержку.
Ранее сообщалось, что к финансированию строительства порта в Анаклиа уже привлечены международные финансовые организации, в том числе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Германская корпорация инвестиций и развития (DEG), Финансовая компания развития Нидерландов (FMO) и другие, представители которых в ходе рабочих встреч изучают возможности и уточняют условия участия в этом проекте. К настоящему времени консорциум привлек от международных финансовых организаций на строительство первой из 9 фаз порта в Анаклиа около $600 млн.
Правительство Грузии 3 октября 2016 года подписало инвестиционный договор с грузино-американским консорциумом Anaklia Development о строительстве в Анаклиа глубоководного порта и управлении им. Первая фаза проекта, начавшаяся в конце 2017 года, предусматривает создание к 2021 году мощностей пропускной способностью не менее 7 млн тонн грузов в год, а в последующие годы планируется поэтапно довести мощности порта до 100 млн тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд.
Консорциум Anaklia Development, учрежденный грузинским "ТВС холдингом" и американской Conti International LLC (входит в девелоперскую Conti Group), получил исключительные права на пользование портом сроком на 49 лет, а также право на развитие свободной экономической зоны на прилегающей к нему территории.
Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. За этот период страна получила от банка более $2,4 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных проектов, в том числе в сфере строительства и модернизации дорог, систем водоснабжения, реконструкции и развития городской транспортной инфраструктуры.
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