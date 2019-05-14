Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9107 RUR   0.026 GBR   2.2028 TRY   0.2791

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.04 -0.62 Brent 70.23 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.05.2019 13:41

Китай со вторника снизил розничные цены на бензин и дизтопливо

Китай со вторника снизил розничные цены на автомобильное топливо с учетом изменения стоимости нефти на международном рынке.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение уменьшить стоимость тонны бензина и дизельного топлива на 75 юаней ($11), сообщает агентство "Синьхуа".

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТОПЛИВО, ЦЕНЫ


Похожие новости


Китай повысил розничные цены на бензин и дизтопливо в 3-й раз в 2019г Китай повысит розничные цены на бензин и дизтопливо с 29 января Китай вновь повысил розничные цены на бензин и дизтопливо Китай с 5 августа повысит цены на бензин и дизтопливо Китай снизил цены на бензин и дизтопливо впервые в этом году Китай провел испытания самолета на водородных элементах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]