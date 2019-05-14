Китай со вторника снизил розничные цены на бензин и дизтопливо

Китай со вторника снизил розничные цены на автомобильное топливо с учетом изменения стоимости нефти на международном рынке.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение уменьшить стоимость тонны бензина и дизельного топлива на 75 юаней ($11), сообщает агентство "Синьхуа".

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.