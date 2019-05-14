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Дальнее зарубежье 14.05.2019 13:50

В Китае заявляют о готовности бороться до конца в торговой войне с США

Китай не хочет торговой войны с США, однако готов идти в ней до конца, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на МИД Китая.

По словам официального представителя МИД Китая Гэн Шуана, Китай "не напуган" и "будет бороться до конца".

Таким образом Гэн Шуан прокомментировал введение Китаем с 1 июня повышенных пошлин на американские товары стоимостью $60 млрд, отмечает агентство. Эти пошлины стали ответом на недавнее заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о намерении США повысить пошлины "в сущности на весь оставшийся импорт из Китая", то есть на товары суммой $300 млрд.

"В отличие от США мы сохраняем сдержанность. Мы хотим продолжать работу и находимся на половине пути к подписанию взаимовыгодного соглашения. У нас конструктивный подход, но некоторые недооценивают возможности нашей защиты", - заявил Гэн Шуан.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует предпринимать меры в ответ на введение США пошлин на китайские товары.

"Китай в течение многих лет получал выгоду в ущерб США (Наши президенты не справились со своей работой). Поэтому Китаю не следует принимать ответные меры, а то ситуация лишь ухудшится", - написал он в Twitter.

По словам президента США, он "открыто предупреждал председателя Си (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ) и всех моих многочисленных друзей в Китае, что их страна сильно пострадает, если не заключит с нами соглашение (по торговле - ИФ), потому что компаниям придется переехать из Китая в другие страны".

На прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно завершился очередной раунд китайско-американских переговоров по торговому соглашению.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]