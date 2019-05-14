Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9107 RUR   0.026 GBR   2.2028 TRY   0.2791

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.04 -0.62 Brent 70.23 -0.39

Погода в Баку

  ночь день

Регион 14.05.2019 13:54

Иран невозможно запугать, уверен Рухани

Иран - слишком великая страна, чтобы ее кто-либо мог запугать, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

По сообщению западных СМИ, во вторник на встрече с представителями иранского духовенства Х.Рухани заявил, что Иран "слишком велик, чтобы быть запуганным кем бы то ни было".

Также Х.Рухани на встрече, посвященной месяцу Рамадан, заявил, что "по воле Божьей Иран пройдет сквозь этот тяжелый период с достоинством...и победит врага".

В настоящее время серьезно обострились отношения между Ираном и США. Так, 5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн".

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИЧИЕ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Президент Ирана призвал к единению на фоне санкций США Макрон призвал сохранить ядерную сделку с Ираном Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию вокруг иранской "ядерной сделки" - Песков Иран дал европейским участникам СВПД 60 дней на переговоры по выполнению соглашения - Рухани Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на санкции США - президент Рухани Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]