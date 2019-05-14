Пора положить конец конфликтам между участниками Восточного партнёрства - Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал положить конец конфликтам в отношениях стран на востоке Европы.
"Нужно, чтобы мы сумели положить конец двусторонним конфликтам, которые существуют между разными странами Восточной Европы", - заявил глава Еврокомиссии, открывая во вторник в Брюсселе конференцию высокого уровня, посвященную 10-летию проекта ЕС "Восточное партнерство".
По его словам, ЕС делает все, чтобы сблизить государства Восточной Европы с Европейским союзом, но необходимо, чтобы конфликты прекратились.
"В Европе... нужен мир, иначе мы не сможем мобилизовать всю нашу энергию, чтобы продвигаться вперед при одинаковом сплочении всех наших стран", - констатировал Юнкер.
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