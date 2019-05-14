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ТЭК 14.05.2019 14:11

В Тегеране назвали спекуляциями утверждения насчет якобы выдвинутых Ираном условий по экспорту нефти, чтобы остаться в СВПД

МИД Ирана опроверг появившиеся в западных СМИ утверждения о том, что Тегеран настаивает на значительном росте экспорта нефти в качестве условия для того, чтобы остаться в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Сейед Аббас Мусави заявил журналистам во вторник, что это не что иное, как "не соответствующие действительности спекуляции", которые лишь "отравляют необходимую для серьезной дипломатии атмосферу".

"Позиция и законные требования Ирана были ясно и четко изложены в письме президента Хасана Рухани, которое 8 мая были передано лидерам стран, остающихся в СВПД", - подчеркнул Мусави, которого цитируют иранские СМИ.

Президент Ирана 8 мая объявил о том, что Исламская Республика прекращает выполнение ряда своих обязательств по СВПД в ответ на выход год назад из сделки США.

Тегеран также дал участникам СВПД 60 дней на выполнение обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. В случае невыполнения этих условия Иран приостановит выполнение своих обязательств по обогащению урана и по модернизации реактора в Араке на тяжелой воде.

При этом Иран заявил, что речь не идет о выходе из СВПД.

Между тем накануне в западных СМИ прошли сообщения, что в качестве условия для сохранения участия в СВПД Иран настаивает на праве экспортировать по меньшей мере 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

США в начале мая отменили исключения из односторонних антииранских санкций для ряда стран на закупку у Тегерана ограниченных объемов нефти.

Европейские страны еще в прошлом году дали обещание разработать специальный платежный механизм для продолжения закупок иранской нефти в обход американских санкций, однако он до сих пор не заработал.

СВПД был заключен в июле 2015 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ). В 2017 году президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил действие односторонних санкций, в том числе в отношении не6фтяного сектора Ирана.

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Тэги: ИРАН, МИД, НЕФТЬ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]