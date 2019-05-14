Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в 150 км западнее города Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 12:48 мск во вторник, имел координаты 47.87 градуса северной широты и 86.12 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 43 км от китайско-казахстанской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,9 балла по шкале MSK-64.