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СНГ 14.05.2019 14:16

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован в 150 км западнее города Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 12:48 мск во вторник, имел координаты 47.87 градуса северной широты и 86.12 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 43 км от китайско-казахстанской границы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,9 балла по шкале MSK-64.

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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]