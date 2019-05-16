Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречи с коллегами из ФРГ и Бельгии, а также генсеком Совета Европы "на полях" сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

""На полях" сессии КМСЕ планируются встречи Сергея Лаврова с Генсекретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров 16-17 мая посетит Хельсинки, примет участие в сессии КМСЕ, где, в частности, может быть обсужден кризис Совета, вызванный лишением прав делегации РФ в ПАСЕ.