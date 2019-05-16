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СНГ 16.05.2019 12:47

У Лаврова "на полях" сессии КМСЕ запланированы встречи с генсеком СЕ, главами МИД Германии и Бельгии

Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречи с коллегами из ФРГ и Бельгии, а также генсеком Совета Европы "на полях" сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

""На полях" сессии КМСЕ планируются встречи Сергея Лаврова с Генсекретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом", - говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Лавров 16-17 мая посетит Хельсинки, примет участие в сессии КМСЕ, где, в частности, может быть обсужден кризис Совета, вызванный лишением прав делегации РФ в ПАСЕ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КМСЕ, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]