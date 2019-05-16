Россия в марте сократила вложения в US Treasuries на $791 млн, Китай - до минимума с 2017г

Россия в марте 2019 года сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) по сравнению с февралем на $791 млн.
Как показывают данные Минфина США, на конец марта России принадлежали US Treasuries на общую сумму $13,716 млрд против $14,507 млрд месяцем ранее. В феврале инвестиции увеличились на $1,33 млрд.
Вложения РФ в долгосрочные бумаги в марте выросли на $1,281 млрд - до $8,213 млрд, в краткосрочные - уменьшились на $2,072 млрд, до $5,503 млрд.
Для сравнения: в апреле 2018 года, на фоне жестких антироссийских санкций, инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.
Между тем Китай, крупнейший держатель американских долговых обязательств, в марте уменьшил вложения впервые с ноября - на $10,4 млрд, до $1 трлн 120,5 млрд, минимального уровня с 2017 года.
Япония, занимающая второе место среди крупнейших держателей US Treasuries, увеличила инвестиции в гособлигации США - на $5,7 млрд, до $1 трлн 78,1 млрд.
Третью строчку на конец марта занимала Великобритания ($317,1 млрд), четвертую - Бразилия ($311,7 млрд), пятую - Ирландия ($277,6 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Люксембург, Швейцария, Каймановы острова, Гонконг, Бельгия.
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в марте вырос на $88,2 млрд, до $6 трлн 473,3 млрд. Из этой суммы более $4 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.
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