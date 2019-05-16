Президенты США и Южной Кореи на встрече в июне обсудят тему мира на Корейском полуострове, заявляют в Сеуле

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Сеуле в конце июня планируют обсудить способы установления мира на Корейском полуострове, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи.
"Два лидера планируют обсудить способы установления мирного режима на постоянной основе путем полной денуклеаризации Корейского полуострова и укрепления союза между Южной Кореей и США", - заявили в пресс-службе.
Визит, сообщает агентство, состоится в конце июня. В Сеуле сообщили, что дипломаты США и Южной Кореи проведут консультации по вопросу расписания поездки Трампа.
Также ранее сообщалось, что в начале июня с визитом в Сеул направится исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.
В ходе поездки, как ожидается, Шанахан встретится со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду. Они обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в том числе вопрос совместным военных учений, сообщает агентство "Киодо".
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп летом посетит Южную Корею, чтобы обсудить северокорейскую ядерную проблему.
Даты поездки не называются, однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Южную Корею президент посетит в рамках турне по Азии, основная цель которого - участие в саммите G20 в Японии. Эта встреча в верхах запланирована на 28-29 июня.
В Белом доме подчеркнули, что в Южной Корее "президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин продолжат координацию, чтобы добиться полной и подлежащей верификации денуклеаризации КНДР".
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