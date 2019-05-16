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Дальнее зарубежье 16.05.2019 13:15

Президенты США и Южной Кореи на встрече в июне обсудят тему мира на Корейском полуострове, заявляют в Сеуле

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи в Сеуле в конце июня планируют обсудить способы установления мира на Корейском полуострове, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на пресс-службу президента Южной Кореи.

"Два лидера планируют обсудить способы установления мирного режима на постоянной основе путем полной денуклеаризации Корейского полуострова и укрепления союза между Южной Кореей и США", - заявили в пресс-службе.

Визит, сообщает агентство, состоится в конце июня. В Сеуле сообщили, что дипломаты США и Южной Кореи проведут консультации по вопросу расписания поездки Трампа.

Также ранее сообщалось, что в начале июня с визитом в Сеул направится исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

В ходе поездки, как ожидается, Шанахан встретится со своим южнокорейским коллегой Чон Гён Ду. Они обсудят двустороннее сотрудничество в сфере обороны, в том числе вопрос совместным военных учений, сообщает агентство "Киодо".

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп летом посетит Южную Корею, чтобы обсудить северокорейскую ядерную проблему.

Даты поездки не называются, однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пояснила, что Южную Корею президент посетит в рамках турне по Азии, основная цель которого - участие в саммите G20 в Японии. Эта встреча в верхах запланирована на 28-29 июня.

В Белом доме подчеркнули, что в Южной Корее "президент Трамп и президент Мун Чжэ Ин продолжат координацию, чтобы добиться полной и подлежащей верификации денуклеаризации КНДР".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]