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Дальнее зарубежье 16.05.2019 13:23

Воздушные контролеры Бельгии объявили незапланированную забастовку

Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила в четверг, что диспетчеры соответствующей бельгийской службы Skeyes объявили утром внезапную забастовку.

В Twitter аэропорта Брюсселя сообщается, что она пройдет с 9:30 местного времени (10:30 мск) до 13:00 (14:00). Как ожидается, забастовка "затронет все рейсы, прибывающие или вылетающие из бельгийских аэропортов".

СМИ сообщают о 60 рейсах, уже отмененных в брюссельском аэропорту в Завентеме. Точных данных о количестве отмененных рейсов в других авиагаванях Бельгии пока не приводится.

Причина забастовки - разногласия между дирекцией и представителями коллектива по вопросу рабочей нагрузки и организации работы службы, структурной нехватки персонала, объясняет телеканал RTBF.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОНТРОЛЕРЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]