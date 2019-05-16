Воздушные контролеры Бельгии объявили незапланированную забастовку

Европейская организация по обеспечению безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила в четверг, что диспетчеры соответствующей бельгийской службы Skeyes объявили утром внезапную забастовку.
В Twitter аэропорта Брюсселя сообщается, что она пройдет с 9:30 местного времени (10:30 мск) до 13:00 (14:00). Как ожидается, забастовка "затронет все рейсы, прибывающие или вылетающие из бельгийских аэропортов".
СМИ сообщают о 60 рейсах, уже отмененных в брюссельском аэропорту в Завентеме. Точных данных о количестве отмененных рейсов в других авиагаванях Бельгии пока не приводится.
Причина забастовки - разногласия между дирекцией и представителями коллектива по вопросу рабочей нагрузки и организации работы службы, структурной нехватки персонала, объясняет телеканал RTBF.
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