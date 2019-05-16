В Эстонии сменился министр внешней торговли и IT-технологий

В Эстонии в четверг перед парламентом была приведена к должностной присяге новый министр внешней торговли и IT-технологий Керт Кинго (Kert Kingo).
После принятия присяги она считается официально приступившей к деятельности.
Кинго заменит Марти Куузика (Marti Kuusik), который пробыл на этом посту только одни сутки и был вынужден подать в отставку в связи с обвинениями в СМИ о причастности к семейному насилию.
Кинго родилась 5 марта 1968 года. Член Консервативной народной партии Эстонии. Будучи ранее следователем департамента полиции и пограничной охраны и юристом департамента таможни и налогов, большое внимание уделяла борьбе с коррупцией.
Как сообщалось, в канун принятия 29 апреля должностной присяги новым правительством Эстонии еженедельник Eesti Ekspress опубликовал статью, в которой утверждалось, что Куузик применяет семейное насилие, избивал бывшую жену.
В связи с этими утверждениями прокуратура возбудила уголовное дело, которое на момент приятия присяги не было завершено и подтверждений в отношении этих обвинений официально не было установлено. К тому же сама бывшая жена опровергла эти утверждения.
Тем не менее, на волне поднявшейся критики М.Куузик предпочел все же подать в отставку, чтобы не мешать новому правительству в его работе, не компрометировать партию и заняться доказательством своей невиновности.
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