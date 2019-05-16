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Дальнее зарубежье 16.05.2019 14:15

Самолеты арабской коалиции нанесли удар по хуситам в столице Йемена

Самолеты возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции совершили налет на столицу Йемена Сану, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Авиаудары начались рано утром в четверг. Самолеты коалиции наносили удары по военным объектам хуситов, сообщают местные жители. Кроме того, по словам очевидцев, как минимум один удар пришелся на жилой дом.

В результате авианалета есть жертвы, в том числе мирные жители, сообщает агентство.

Ранее в среду власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Тэги: ЙЕМЕН, СТОЛИЦА, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]