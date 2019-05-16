Казахстану нужны перемены - Назарбаев

Казахстану нужны изменения, необходима "трансформация без политических потрясений", заявил в четверг первый президент страны, лидер нации Нурсултан Назарбаев.
Он выразил уверенность в том, что вновь одержал бы победу на президентских выборах, если бы выдвинул свою кандидатуру, но Казахстану нужна "новая команда".
"Следующая трансформация, спокойная, без политических потрясений, я считаю это правильный выход из положения. Хотя мой мандат еще продолжался, он не закончился, я мог еще работать, даже мог выставить свою кандидатуру со 100%-ной уверенностью, что меня изберут также всенародно. Но нужны изменения, нужен новый подход, новое поколение. Я думаю, что новая команда, новое поколение внесут свои новации, свои мысли, для этого изменения и делаются", - сказал Назарбаев на пленарном заседании XII Астанинского экономического форума в четверг.
"Я участвовал в пяти общенародных выборах, за меня меньше 85% электората никогда не голосовало. Благодаря стабильности и такому взаимопониманию, я считаю, мы достигли успехов. Это оценивают все эксперты, все наши соседи", - добавил казахстанский лидер.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня.
Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.
Последние президентские выборы в Казахстане состоялись в апреле 2015 года. Президент республики избирается сроком на пять лет.
Согласно Конституции, очередные выборы президента Казахстана проводятся в первое воскресенье декабря, а внеочередные назначаются решением президента страны и проводятся, согласно конституционному закону, в течение двух месяцев со дня их назначения.
9 апреля Токаев объявил о проведении в стране внеочередных выборов 9 июня.
23 апреля казахстанская партия власти "Нур Отан" во главе с Н.Назарбаевым выдвинула действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом на пост президента на предстоящих в июне выборах главы государства. Токаев заявил на съезде партии, что в случае победы продолжит курс первого президента страны.
В президентской гонке в Казахстане участвуют еще шесть кандидатов.
Казахстанская демократическая партия "Ак жол" выдвинула на выборы депутата мажилиса Данию Еспаеву, она стала первой женщиной в стране, которую Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты. От народно-демократической патриотической партии "Ауыл" зарегистрирован председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутай Рахимбеков, от Коммунистической народной партии Казахстана - член парламента Жамбыл Ахметбеков, от национал-патриотического движения "Улт Тагдыры" ("Судьба нации") - журналист Амиржан Косанов.
Кандидатом от общественного движения "Улы Дала Кырандары" (Орлы Великой степи) зарегистрирован писатель Садыбек Тугел, от Федерации профсоюзов Казахстана баллотируется экс-депутат, председатель регионального объединения профсоюзов Амангельды Таспихов.
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