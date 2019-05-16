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СНГ 16.05.2019 14:32

Объявление об отсутствии коалиции может помешать роспуску парламента Украины - источник

В ближайшие время в Верховной Раде Украины может быть объявлено об отсутствии правящей коалиции, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к руководству парламента.

"Один из рассматриваемых вариантов - объявить об отсутствии коалиции с завтрашнего дня и, тем самым, начать 30-дневный отсчет до формирования новой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это может стать "предохранителем" от возможного роспуска парламента президентом на основании фактического отсутствия коалиции.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она создана не будет, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. В коалицию вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Народного фронта", Объединения "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата.

Позднее фракции "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины" заявили о выходе из коалиции.

В четверг в Раде рассматриваются семь постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В трех из них предлагается провести инаугурацию 19 мая. Другие инициативы предусматривают приведение к присяге Зеленского 17 мая, 20 мая, 26 мая (10270-5) и 28 мая (10270-7).

У нового президента после вступления в должность, согласно законодательству, есть возможность распустить парламент до 27 мая, то есть за полгода до очередных выборов в Раду.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, РОСПУСК, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]