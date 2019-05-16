Во Франции арестовали одного из главарей баскских сепаратистов

Во французском городе Салланш арестовали одного из лидеров бывшей баскской группировки ЭТА Хосу Тернеру, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление МВД Испании.
Согласно заявлению, Тернеру арестовали сотрудники гражданской гвардии Испании и французские спецслужбы ранним утром в четверг в Салланше во французских Альпах.
Тернера находился в розыске с 2002 года, его обвиняют в преступлениях против человечности.
Леворадикальная организация ЭТА была создана в 1959 году, она выступала за независимость Страны басков - региона, расположенного на севере Испании и на юго-западе Франции. Ее обвиняют в гибели как минимум 829 человек.
В 2011 году группировка объявила о прекращении боевых действий. В прошлом году группировка впервые за историю своего существования принесла извинения за гибель этих людей и объявила о самороспуске.
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