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Дальнее зарубежье 16.05.2019 14:01

Во Франции арестовали одного из главарей баскских сепаратистов

Во французском городе Салланш арестовали одного из лидеров бывшей баскской группировки ЭТА Хосу Тернеру, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление МВД Испании.

Согласно заявлению, Тернеру арестовали сотрудники гражданской гвардии Испании и французские спецслужбы ранним утром в четверг в Салланше во французских Альпах.

Тернера находился в розыске с 2002 года, его обвиняют в преступлениях против человечности.

Леворадикальная организация ЭТА была создана в 1959 году, она выступала за независимость Страны басков - региона, расположенного на севере Испании и на юго-западе Франции. Ее обвиняют в гибели как минимум 829 человек.

В 2011 году группировка объявила о прекращении боевых действий. В прошлом году группировка впервые за историю своего существования принесла извинения за гибель этих людей и объявила о самороспуске.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, СЕПАРАТИСТ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]