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Дальнее зарубежье 16.05.2019 15:03

Депутаты в Австрии запретили носить в начальной школе ряд связанных с религией головных уборы

Австрийские депутаты большинством голосов поддержали запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальной школе, сообщает агентство Associated Press.

Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы, по религиозным или идеологическим мотивам.

В то же время, депутаты консервативной Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, признали, что законопроект могут оспорить в конституционном суде Австрии.

Ранее в стране ввели запрет на ношение таких атрибутов одежды в судах, школах и других общественных местах. Кроме того, носит платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.

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Тэги: АВСТРИЯ, ШКОЛЫ, ПЛАТКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]