Депутаты в Австрии запретили носить в начальной школе ряд связанных с религией головных уборы

Австрийские депутаты большинством голосов поддержали запрет на ношение головных платков по религиозным мотивам в начальной школе, сообщает агентство Associated Press.

Согласно закону, запрет касается ношения в начальной школе атрибутов одежды, скрывающих голову, лицо и волосы, по религиозным или идеологическим мотивам.

В то же время, депутаты консервативной Австрийской народной партии, которую возглавляет канцлер Себастьян Курц, признали, что законопроект могут оспорить в конституционном суде Австрии.

Ранее в стране ввели запрет на ношение таких атрибутов одежды в судах, школах и других общественных местах. Кроме того, носит платки на голове по религиозным мотивам не могут полицейские, судьи, прокуроры и другие госслужащие.