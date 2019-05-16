В Боржомском ущелье в Грузии продолжается тушение лесного пожара

В Боржомском ущелье в четверг утром пожарные возобновили работы по ликвидации пожара, возникшего накануне в лесном массиве на склоне горы у села Сакире, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

"В течение всей ночи на территории проводились мониторинг и превентивные мероприятия. (...) Оба очага возгорания в лесу локализованы. По первичной информации, площадь распространения пожара составила около 3,5 га. Открытых очагов возгорания уже не наблюдается", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ликвидации лесного пожара задействован вертолет пограничной полиции МВД. Вместе с воздушной противопожарной техникой в работах по ликвидации пожара участвуют около 150 пожарных-спасателей и до 30 лесников Национального лесного агентства.

Причины пожара пока не установлены. МВД Грузии ведет расследование в соответствии со статьей 187 ч.2 УК (повреждение или уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём, повлекшие значительный ущерб), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.