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Карабахский конфликт 16.05.2019 12:37

Секретарь Совбеза Армении обсудил с представителем Совета нацбезопасности США карабахское урегулирование

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил вопросы карабахского урегулирования и армянско-американское взаимодействие на встрече со специальным помощником президента США, старшим директором Совета нацбезопасности США по вопросам Европы и России Фионой Хилл.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, А.Григорян находится в США с рабочим визитом.

"Секретарь Совбеза Армении заявил о важной роли США в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта. Стороны заявили о важности исключительно мирного решения карабахского конфликта. Ф.Хилл отметила важность расширения армяно-американского взаимодействия на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Была отмечена важность американского содействия в демократических процессах и реформировании системы полиции Армении", - отметили в пресс-службе.

Армянские СМИ сообщают о возможности встречи секретаря Совбеза Армении с руководителями ЦРУ и ФБР.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, США, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]