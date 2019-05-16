РФ смогла увеличить поставки газа в ЕС, в том числе СПГ, вопреки давлению США и ЕК - депутат

Россия смогла увеличить поставки природного газа в Европу (в том числе в сжиженном виде) вопреки давлению европейской и американской бюрократии, заявил президент Российского газового общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, открывая конференцию "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект" в Берлине.
"Год, прошедший со времени нашей последней конференции, принес рост доверия к газу вообще и российскому газу в частности на фоне усиления политического давления, которое оказывается на европейский и, особенно, немецкий бизнес и политиков, работающих с Россией, как со стороны европейской бюрократии, так и со стороны США", - сказал он.
"Причины такого давления понятны. Взаимовыгодные партнерские отношения с Германией, основанные на долгосрочном целеполагании, совместных проектах, обмене активами, справедливом распределении рисков и прибыли в цепочках создания добавленной стоимости, способствуют экономической и энергетической безопасности наших стран. Наша взаимная зависимость делает обе страны сильнее. Очевидно, это не нравится нашим партнерам по глобальной конкуренции, как тем, кто соперничает с Германией за влияние в Европе, так и тем, кто считает себя единственной мировой сверхдержавой. И именно энергетика, газовый аспект сотрудничества как наиболее успешный выбраны в качестве объекта атаки. Он же используется для того, чтобы максимально "развести" между собой партнеров по ЕС, разобщить союз, снизив его политический и экономический вес в глобальной конкуренции", - анализирует российский политик.
При этом, по мнению Завального, "в этом году неуемный напор в отстаивании коммерческих и геоэкономических интересов методами политического давления, кажется, работает "от противного".
Завальный напомнил, что в 2018 г. "Газпром экспорт" поставил в европейские страны около 202 млрд куб. м трубопроводного газа. И на европейском рынке СПГ Россия также начала играть заметную роль: в частности, сюда пришли 4,9 млн т. газа проекта "Ямал СПГ". При этом загрузка европейских регазификационных терминалов СПГ остается на уровне 25-30%.
Глава РГО выразил уверенность, что газовая инфраструктура, в которую Германией и другими странами вложены огромные средства, может еще многие десятилетия служить энергобезопасности Европы.
"Я надеюсь, экономический расчет возьмет свое, и выбрасывать на ветер миллиарды, отказываясь от технологических, экологических и экономических преимуществ природного газа ради великой идеи весьма прагматические германские и европейские промышленники, энергетики и чиновники не станут. Важно лишь, чтобы решения, которые будут приниматься в ближайшее время, не наносили ущерба существующим проектам, реализуемым ради укрепления энергобезопасности Европы и при участии европейских компаний. Энергетическая безопасность, особенно в условиях смены энергетической формации, так называемого энергетического перехода - это зона коллективной ответственности и конструктивного диалога, основанного на доверии, а не на противостоянии", - призвал российский депутат.
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