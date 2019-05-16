Пресс-релиз

28 и 29 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет презентация образовательных услуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а также вступительные испытания по математике и русскому языку для абитуриентов, желающих обучаться в ПНИПУ (в том числе на местах в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований).

ПНИПУ осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, техники и технологий на мировом уровне. К приоритетным направлениям развития ПНИПУ относятся авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии, добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых, наноиндустрия, урбанистика.

Начало – в 10:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



