Пресс-релиз

28 и 29 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в городе Баку пройдет презентация образовательных услуг Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), а также вступительные испытания по математике и русскому языку для абитуриентов, желающих обучаться в ПНИПУ (в том числе на местах в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований).
ПНИПУ осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, техники и технологий на мировом уровне. К приоритетным направлениям развития ПНИПУ относятся авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии, добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых, наноиндустрия, урбанистика.
Начало – в 10:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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