Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9057 RUR   0.0263 GBR   2.1846 TRY   0.2821

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.02 0.24 Brent 71.77 0.53

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.05.2019 15:00

Казатомпром начнет поставки ядерного топлива в Испанию

Казахстанская атомная компания "Казатомпром" заключила соглашение на поставку ядерного топлива с испанской Enusa Industrias Avanzadas, сообщила казахстанская компания.

"Таким образом, "Казатомпром" продолжает расширять географию своего портфеля контрактов и выходить на новые рынки сбыта урановой продукции. Стоит отметить, что это первое соглашение с испанской атомно-энергетической компанией, наряду с первыми контрактами с компаниями Швеции и Бразилии, заключенными в 2018 году", - говорится в сообщении.

Подписание соглашения состоялось на полях конференции BAML Global Metals, Mining & Steel в Барселоне. Сумма сделки не уточняется.

Enusa является испанской государственной компанией, занимается приобретением, изготовлением и транспортировкой ядерного топлива.

Как сообщалось, в 2018 году "Казатомпром", выиграл тендер на закупку ядерного топлива для нужд шведских АЭС и подписал коммерческое соглашение о сотрудничестве со шведской Vattenfall AB. В том же году казахстанская компания выиграла международный тендер на поставку концентратов природного урана для бразильской INB. Объем поставок и другие подробности сделок компания не раскрывала.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Госфонду "Самрук-Казына" принадлежит 85% акций "Казатомпрома", 15% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗАТОМПРОМ, ИСПАНИЯ, ПОСТАВКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]