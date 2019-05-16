Казатомпром начнет поставки ядерного топлива в Испанию

Казахстанская атомная компания "Казатомпром" заключила соглашение на поставку ядерного топлива с испанской Enusa Industrias Avanzadas, сообщила казахстанская компания.

"Таким образом, "Казатомпром" продолжает расширять географию своего портфеля контрактов и выходить на новые рынки сбыта урановой продукции. Стоит отметить, что это первое соглашение с испанской атомно-энергетической компанией, наряду с первыми контрактами с компаниями Швеции и Бразилии, заключенными в 2018 году", - говорится в сообщении.

Подписание соглашения состоялось на полях конференции BAML Global Metals, Mining & Steel в Барселоне. Сумма сделки не уточняется.

Enusa является испанской государственной компанией, занимается приобретением, изготовлением и транспортировкой ядерного топлива.

Как сообщалось, в 2018 году "Казатомпром", выиграл тендер на закупку ядерного топлива для нужд шведских АЭС и подписал коммерческое соглашение о сотрудничестве со шведской Vattenfall AB. В том же году казахстанская компания выиграла международный тендер на поставку концентратов природного урана для бразильской INB. Объем поставок и другие подробности сделок компания не раскрывала.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования.

Госфонду "Самрук-Казына" принадлежит 85% акций "Казатомпрома", 15% находится в свободном обращении на Международной бирже "Астана" и Лондонской фондовой бирже.