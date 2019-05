Акционеры AccessBank утвердили новый состав Наблюдательного совета

Акционеры ЗАО "AccessBank" на общем собрании утвердили новый состав Наблюдательного Совета (НС), говорится в сообщении банка.

«На общем собрании акционеров было принято решение об избрании нового состава Наблюдательного совета банка. Согласно решению, НС банка утвержден в следующем составе: Олег Иванийчук (председатель), Джордж Рубли (George Rublee), Дариуш Кацпршик (Dariusz Kacprzyk), Вернер Клас (Werner Claes) и Мюллер-Ханке (члены Наблюдательного Совета)», - отмечается в информации .

Иванийчук работал на различных должностях в инвестиционной компании "responsAbility Investments AG". С 2017 года возглавляет направление по реструктуризации.

Рубли работает в Азиатском Банке Развития (АБР) с ноября 2010 года в качестве главного специалиста по корпоративному восстановлению. Он также возглавляет секретариат АБР по рискам.

Кацпршик в июне 2018 года назначен надзорным органом Польши управляющим по оздоровлению "Bank BPS SA".

Клас с 2008 года занимает должность главного юриста в "International Financial Consulting Ltd.", а также является генеральным директором в "BVBA Global Financial Consulting".

До сих пор Наблюдательный Совет "AccessBank" возглавлял Ян Класен. Наряду с Мюллер-Ханке, в состав Совета входили Сайед Афтаб Ахмед, Томас Энгельхардт и Эмре Йылдыз.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты. В марте 2019 года банк объявил о завершении процесса формирования нового состава акционеров.

Н.Аббасова