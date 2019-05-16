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Дальнее зарубежье 16.05.2019 15:20

Пекин призвал США прекратить "недружественные действия" в отношении Huawei

В МИД Китая в четверг призвали Вашингтон положить конец практике недружественных мер в отношении зарубежных компаний, в том числе - против китайской Huawei, сообщает агентство ЭФЭ.

"Никто не считает эти действия конструктивными и дружественными, и мы призываем Соединенные Штаты прекратить применять подобную практику", - заявил на брифинге представитель министерства Лу Кан.

Он также заверил, что иностранным компаниям, работающим в Китае, "не о чем беспокоиться, если они не нарушают закон".

Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в приказе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайский телекоммуникационный Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, позднее ее отпустили под залог.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, HUAWEI, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]