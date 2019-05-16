В МИД Китая в четверг призвали Вашингтон положить конец практике недружественных мер в отношении зарубежных компаний, в том числе - против китайской Huawei, сообщает агентство ЭФЭ.
"Никто не считает эти действия конструктивными и дружественными, и мы призываем Соединенные Штаты прекратить применять подобную практику", - заявил на брифинге представитель министерства Лу Кан.
Он также заверил, что иностранным компаниям, работающим в Китае, "не о чем беспокоиться, если они не нарушают закон".
Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.
При этом в приказе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайский телекоммуникационный Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.
Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, позднее ее отпустили под залог.
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