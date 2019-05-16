Банки в Азербайджане в I квартале выдали кредитов на $1 млрд - регулятор

Банки Азербайджана в первом квартале 2019 года выдали кредитов на сумму 1,7 млрд манатов, заявил врио председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов.

«Банки Азербайджана постепенно расширяют кредитование. В частности, в первом квартале текущего года банками было выдано кредитов на сумму 1,7 млрд манатов», - сказал Алышов выступая в четверг на Финансово-технологическом саммите в Баку.

Кредитный портфель банков Азербайджана на конец первого квартала 2019 года составляет 12 млрд 714,4 млн манатов, что на 0,7% превышает показатель на начало года.

Как сообщалось ранее, банки в Азербайджане в 2018 году выдали кредитов на общую сумму 7,4 млрд манатов. Из этих кредитов 4,3 млрд манатов составили бизнес-кредиты (по сравнению с 2017 годом объем выданных бизнес-кредитов вырос на 7,2%). Свыше 70% от общего объема выданных в прошлом году кредитов составили кредиты в национальной валюте.

А.Мамедов