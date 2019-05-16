В Украине создается новая партия во главе с рок-музыкантом Вакарчуком

Украинский рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, собиравшийся участвовать в президентских выборах, но отказался от этого, объявил о планах пойти в политику.

В четверг в Киеве он представил свою партию "Голос", с которой намерен участвовать в парламентских выборах.

"Мы создаем политическую силу, партию настоящих изменений... С вашей помощью я веду партию "Голос" в парламент Украины", - сказал Вакарчук, презентуя партию и представляя свою команду.

Говоря о причинах, побудивших его идти в политику, Вакарчук отметил: "Когда Россия подрывает нашу безопасность..., старая политика разъедает страну изнутри". "Мы, партия "Голос", идем в парламент уничтожить старую политику и создать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - заявил он, заверив, что "Голосу" не нужны бутафорные, фейковые изменения в стране.

"А как же президент, спросите вы меня. Я вам отвечу так: если президент предлагает изменения, то мы выступаем за еще большие изменения", - отметил музыкант.

При этом Вакарчук обратил внимание на то, что если избранный президент Владимир Зеленский не выполнит обещания, данные избирателям, то "мы вынудим его отвечать за это".

Он также представил часть команды, с которой в составе партии пойдет на выборы.

Как сообщалось ранее, в нее вошли бывший замминистра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии Юрий Соколов, участник военной операции в Донбассе Андрей Шараскин (позывной "Богема"), а также общественная активистка, волонтер, и.о. главы Одесской облгосадминистрации в 2016-2017 годах Соломия Бобровская.

"Хочу обратиться ко все вам... Присоединяйтесь к нам, если вы верите в свободную европейскую Украину", - призвал Вакарчук.

По его словам, интересы украинца, европейский выбор страны и свободная экономика, - таковы идеи создаваемой партии "Голос", которые лягут в основу ее программы.

"Новая политика должна поставить на первое место человека с его достоинством, свободой, безопасностью. Не человек ради государства, а государство ради человека - вот наша философия... Это и есть новая политика", - пояснил Вакарчук.

"Первое: интересы граждан Украины - прежде всего. Второе: экзистенциональный выбор Украины - это Европа. Третье - один закон для всех. Четвертое - свободная экономика без олигархов. Пятое - власть, которая подотчетна гражданам Украины", - перечислил он задачи партии.

Музыкант добавил, что это все "идеи, детали которых будут раскрыты со временем". "Вы увидите их в нашей программе", - сказал Вакарчук