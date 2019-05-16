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ТЭК 16.05.2019 13:32

Россия к середине мая сохраняет добычу нефти на уровне обязательств ОПЕК+

Россия к середине мая сохраняет добычу нефти на уровне 1,523 млн тонн в сутки, или 11,16 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33) , что соответствует 100% выполнению сделки ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Согласно сделке, Россия должна сократить добычу нефти с уровня октября 2018г в 11,4 млн б/с на 228 тыс. б/с - до 11,17 млн б/с.

На этот уровень добычи Россия вышла 11-12 мая. Это способствовали снижение производства нефти со стороны "Сургутнефтегаза" в начале мая и "Роснефти" в середине мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]