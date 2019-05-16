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Это интересно 16.05.2019 13:33

Больше половины европейцев считают возможным распад ЕС в течение ближайших 20 лет - опрос

Большинство европейцев считают, что ЕС может распасться в течение ближайших 20 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный аналитической компанией European Council on Foreign Relations (ECFR).

Так, прекращение существования ЕС в ближайшие 10-20 лет считают "реальной возможностью" больше половины жителей Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польши.

Больше всего людей, верящих в подобные сроки распада ЕС, живет в Словакии - 66%. На втором месте Франция, там 58% опрошенных заявили, что ЕС с очень большой или достаточно большой вероятностью распадется в течение 20 лет.

Всего опрос проводится в 14 странах и только в трех из них о возможном распаде ЕС заявили меньше половины опрошенных: в Испании (40%), Дании (41%) и Швеции (44%).

Кроме того, порядка 30% опрошенных считают вполне реальным вооруженный конфликт между членами ЕС. Во Франции и Польше около трети опрошенных заявили, что считают возможной войну между членами ЕС.

Такие данные опроса отражают, отмечает The Guardian, обеспокоенность общества предстоящими выборами в Европарламент.

В частности обеспокоенность перед выборами 23-26 мая вызывает появление популистских правительств в нескольких странах ЕС, отмечает газета.

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Тэги: ЕС, РАСПАД, ОПРОС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]